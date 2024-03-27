مصرع وإصابة 18 شخصا.. قرار عاجل من النيابة بشأن حادث الطريق الدائري الإقليمي

أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة حول حادث تصادم سيارة نقل بأخري ميكروباص، حيث أسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 9 أخرين.

وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن 9 أشخاص لقي مصرعهم في الحادث، مع استعجال تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.



وكشفت المعاينة الأولية للناية العامة، أن حادث وقع على الطريق الدائري الاقليمي، بين سيارة نقل بأخري ميكروباص، حيث أسفر الحادث عن مصرع ٩ أشخاص واصابة ٩ أخرين .

البداية، عندما تلقت شرطة نجدة القاهرة بلاغا بوقوع تصادم ووجود متوفين ومصابين بالطريق الدائري الاقليمي دائرة قسم شرطة ١٥ مايو.

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الأمن بإشراف اللواء خالد عمارة مدير مرور القاهرة ، وتبين من الفحص وقوع تصادم بين سيارة نقل وآخرى ميكروباص مما تسبب في مصرع ٩ أشخاص من الركاب وإصابة ٩ آخرين تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات لإسعافهم ، ووضع الجثث في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالحادث وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.