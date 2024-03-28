علاقة غير مشروعة تدفع الأم لإنهاء حياة طفلها بالتعاون مع عمه|تفاصيل صادمة

حينما يتمكن الشيطان من عقل وفكر امرأة تكون النتيجة مأساوية وغير متوقعة بكل تأكيد، وهذا ما حدث في محافظة المنوفية، فبعد أن تورطت الزوجة في علاقة غير شرعية مع شقيق زوجها وعم طفلها، وذلك بعد دخول زوجها السجن، دفعهما الشيطان لارتكاب جريمة أخرى من خلال محاولة لإنهاء حياة الطفل ابن هذه السيدة الملعونة والتي اتفقت مع عم الطفل على إلقاء طفلها من البلكونة للتخلص منه، حتى لا يكون هناك ما يعكر صفو علاقتهم الغير مشروعة.

تفاصيل الواقعة

في واقعة مؤسفة أقدمت ربة منزل علي قتل طفلها الصغير الذي لم يبلغ من العمر 3 سنوات بإلقائه من الطابق الثاني وذلك بالاتفاق مع عم الطفل بعد حبس والده لوجود علاقة غير شرعية بينهما.

بدأت الواقعة عندما استقبل مستشفى السادات العام طفلا صغيرا يبلغ من العمر 3 سنوات فاقدًا الوعي وادعت والدته سقوطه من الطابق الثاني.

حيث تم إيداع الطفل بالرعاية المركزة وبتوقيع الكشف عليه تبين تعرضه للتعذيب في جميع أنحاء جسده، وإصابته بحالة فقدان للوعي.

توفي الطفل متأثرا بجراحه في جسده النحيل حيث تم استدعاء الام بعد إبلاغ الأطباء قوات الشرطة بوصول الطفل في حالة سيئة وتعرضه للتعذيب.

استدعى المستشفى الأم بالاتفاق مع قوات الشرطة ليخبروها بضرورة حضورها لنقل الطفل إلى مستشفى آخر وحضرت بصحبة عمه وألقت قوات الشرطة القبض عليهما.

اعترفت الأم بقتل الطفل بعد ضربه بمساعدة عم الطفل حيث تربطهما علاقة غير شرعية بعد حبس زوجها والد الطفل في إحدى القضايا.

واعتدت الأم والعم على الطفل بالضرب حتي سقط مغشيا عليه لصغر سنه حيث إنه لم يتجاوز الـ 3 سنوات من عمره.

وتواصل قوات الشرطة التحقيق في الواقعة، وحبس الأم وعشيقها عم الطفل واستمرار التحقيقات.