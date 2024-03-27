الفنان شريف حلمي: رامز جلال دفعتي.. وقعدت في بيتهم سنتين

كشف الفنان شريف حلمي، عن تفاصيل علاقته بالشقيقين رامز وياسر جلال، قائلا: دول أصحابي وقعدت في بيتهم سنيتن خلال دراستنا في المعهد العالي للفنون المسرحية وكنا بنذاكر مع بعض".

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفنانين رامز وياسر جلال، نتاج والدهما المخرج العظيم الأستاذ جلال توفيق الله يرحمه، وقدمت معه مسرحية، لافتا إلى أنه خلق بين أبنائه حالة من الدفء والحب.

مسلسل ابن ماجه

كشف الفنان شريف حلمي، عن أسباب رفضه المشاركة في مسلسل ابن ماجة، لافتا إلى أن الدور كان كبيرا عليه نظرا لصغر سنه، فضلا عن أنه كان منتهي من تصوير مسلسل ملفات سرية ويجسد شخصية غير سوية "يطارد نُاس ويساوم آخرين" فكان من الصعب تجسيد شخصية الإمام ابن ماجة.