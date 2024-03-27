شريف حلمي: العمل مع ميرفت أمين «شرف ليّ»

كشف الفنان شريف حلمي، كواليس مشاركته في مسلسل ملفات سرية مع الفنانة ميرفت أمين، موضحا أن مدينة الإنتاج الإعلامي رصدت ميزانية ضخمة لتصوير العمل وكانت تعول عليه، معقبا: "العمل مع ميرفت أمين شرف لي".

تابع خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كواليس مشاركته، قدمت 5 أعمال مع المخرج الراحل المخرج فايز حجاب، مضيفا: "كان متهم بي جدا وشجعني وكان شايفني حاجة مهمة.

ميرفت أمين

أضاف الفنان شريف حلمي،: جسدت دور شقيق الفنانة ميرفت أمين وكان قلبي يملؤه الحقد تجاها بعد وفاة والدتي وبدأت مطارتها حتى عثرت على شنطة تخفيها وبها شرائط تحمل معلومات مهمة عن عدد من الشخصيات الكبيرة وبدأت مطاردتهم في العمل.