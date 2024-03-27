الفنان شريف حلمي: أنا ابن أمي.. وفضلها عليا كبير

قال الفنان شريف حلمي، إن والدته صاحبة الفضل عليه في كل شيء حققه في حياته وأكثر شخص وقف بجواره، ودعمته كثيرا لدخول مجال التمثيل، معقبا: "أنا رعاية أمي وزي ما بيقولوا أنا ابن أمي".



وأضاف الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أسعد ذكرى في حياتي تعود إلى كتابتي لمسلسل الأخوة أعداء وسفري إلى الصين لتصوير العمل كأول عمل مصري يصور في الصين.

مسلسل الحفار

تابع الفنان شريف حلمي،: مسلسل الحفار حرمني من إلقاء نظرة الوداع على جثمان والدتي نظرا لأنني كنت متواجدا في باريس لتصويره، وكنت أتمنى أن ألقي نظرة الوداع على جثمانها معتبرا أن هذه أسوأ ذكرى في حياته.