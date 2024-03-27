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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بفستان أحمر ناري .. شاهد| هنا شيحة في أحدث إطلالاتها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت هنا شيحة الأنظار بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا يشبه العباءة باللون الأحمر الناري واسع وطويل، ومحتشم.

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ونسقت مع إطلالتها مجموعة من الاكسسوارات ، مرتدية مجموعة أساور في اليد مع ساعة أنيقة وسلسلة لافتة في الرقبة طويلة وأقراط في الأذن.

وحملت هنا شيحة حقيبة متوسطة الحجم باللون الأسود لاستكمال إطلالتها الأنيقة، وتركت خصلات شعرها الذهبي منسدلة بطريقة جذابة أعلى الكتف.

ومن الناحية الجمالية، اختارت هنا شيحة المكياج الرقيق، حيث وضعت اللون البينك في الشفاه، مع البلاشر الزاهي على الوجنتين بطريقة تخطف الانظار.

هنا شيحة 
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