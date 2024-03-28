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توك شو

أسامة الأزهري: حفل إفطار المطرية يعبر عن المعدن الأصيل للإنسان المصري

الدكتور أسامة الأزهري،
الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية

أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن مشهد إفطار المطرية برمضان الماضي، كان مشهد مصري أصيل من الدرجة الأولى، لذا كان لدي حرص على المشاركة في الحفل هذا العام، خاصة أنه أندهشت بالكم الهائل الذي حضر حفل الإفطار.

وقال أسامة الأزهري، خلال لقاء له لفضائية "اكسترا نيوز"، على هامش حفل إفطار المطرية،  أنه أحيى القائمين والمنظمين لحفل إفطار المطرية، مؤكدا أن الفعالية طاقة جبارة من الدفئ والإنسانية والحفاوة والكرم والأمانة والتعاون، من أجل إسعاد الأهالي.

وتابع   مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن حفل إفطار المطرية، حدث مصري أصيل معبر عن روح الإنسان المصري، ويعود بنا إلى المعدن الأصيل للإنسان المصري، في جو من روحانية رمضان.   

أسامة الأزهري إفطار المطرية رمضان رئيس الجمهورية

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