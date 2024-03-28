شتائم ورعب وغرق.. أبرز لقطات فادى خفاجة ومها أحمد مع رامز

وقع الفنان فادى خفاجة والفنانة مها أحمد ضحية برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الأربعاء .

وسخر رامز جلال من خفاجة ومها أحمد بسبب ظهورهما خلال جولات التيك توك قائلا:" فضحونا على الساحة".

وقالت الفنانة مها أحمد أنها على خلاف مع الفنان فادى خفاجة وقامت برفع دعوى قضائية ضده.

ودخل فادى خفاجة ومها أحمد فى حالة رعب بعدما وضعهما رامز جلال فى غرقة ضيقة وإطلق عليهما كلب شرس، وكالت الفنان مها أحمد الشتائم للفنان رامز جلال.

وأجبر الفنان رامز جلال فادى خفاجة على الصريح بأنه لن يصور فيديوهات على التيك توك مرة أخرى وكذلك تقليد الفنان الراحل عادل أدهم قائلا:" حرمت تيك توك ومش هعمله تانى".

واسقط رامز جلال فادى خفاجة ومها احمد فى حوض مياه ولكن مها أحمد غرقت فى الحوض ولم تستطيع العوم فساعدها المعدين بالبرنامج على الخروج.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

السقا وباسم سمرة



ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.