وزير الشباب والرياضة يتفقد المشروع القومي للمواهب بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد

تفقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المشرع القومي لإكتشاف المواهب بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، علي هامش مشاركته ذوي الهمم بمراكز التخاطب في إفطار جماعي احتفالاً بيوم زايد الإنساني.

وخلال جولته التفقدية، اطلع وزير الشباب والرياضة علي كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع، واطمئن على سير المنظومة وفقا للمعايير المعتمدة والمتفق عليها في عقد الشراكة والتوأمة مع أدفانسد أكاديمي الرائدة في مجال اكتشاف المواهب وامتلاكها أفرع في جميع أنحاء العالم.

رافق الدكتور اشرف صبحي خلال جولته التفقدية، اللواء اسماعيل الفار مساعد الوزير لقطاع الشباب والمشرف العام على قطاع الشباب، محمد عبد القادر رئيس الادارة المرذزية لمراكز الشباب، الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية، والدكتور احمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بلال نظير رئيس الأكاديمية.

واستمع صبحي الي شرحا تفصيلياً من رىيس الأكاديمية عن كافة نشاطات الأكاديمية وعدد المواهب، بالإضافة إلى شرح كيفية انتقاء اللاعبين وأساليب التدريب الحديثة لصقل اللاعبين وتزويد مهاراتهم الأساسية والبدنية والفنية وكيفية ادارة المشروع.



ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة، خلال جولته بالإمكانيات الرياضية الموجودة وبالقدرة الكبيرة التي تمتلكها الأكاديمية، وقال:" انطلاقاً من مسؤولية الوزارة نحو دعم كل ما يتعلق بالشباب والرياضة، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لرعاية الموهوبين رياضياً، والتي تُساعد في النهوض بقطاع الرياضة، حيث يأتي ضمن محاورها الاهتمام بتطوير قطاع كرة القدم، بهدف تشجيع النشء على الاحتراف في هذا المجال في سن مبكر، مما يعود بالنفع على الأسرة والمجتمع، كما تهدف الاستراتيجية إلى تقديم المزيد من الأبطال الرياضيين الواعدين والأولمبيين، وإعدادهم وتأهيلهم للمنافسة وتحقيق نتائج مشرفة وحصد الجوائز في مختلف المحافل والبطولات الدولية، ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية".

وأعلن القائمون على المشروع القومي عن فتح فروع عديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة والتي سنتشر في مراكز شباب محافظات مصر من أجل اكتشاف مواهب مصرية في كرة القدم، وتجهيزها من سن صغير وزيادة حجم قاعدة المواهب المصرية، ذلك عقب توقيع أكاديمية أدفانسيد سبورتس راعية المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين في وقت سابق بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة وذلك بمجال كرة القدم.

جدير بالذكر أن أدفانسد أكاديمي تُعد أول أكاديمية لكرة القدم في مصر تحت إشراف كامل من وزارة الشباب والرياضة.

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