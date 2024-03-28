أكثر غموضا..ناقد رياضي يثير الجدل بشأن إقالة المدير التنفيذي للزمالك

علق الناقد الرياضي شادي عيسي على رحيل المدير التنفيذي للزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شادي عيسي : المدير التنفيذي للزمالك جاء كرجل غامض..و رحل وهو أكثر غموضا.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إقالة المدير التنفيذي للنادي الزمالك محمد نبيل من منصبه، وتعيين اللواء حسن موسى بديلا له.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، عقب مواجهة فريق زد الودية.

وكان الزمالك تعادل مع فريق زد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت على ستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.