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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بدء أعمال صب القواعد الخرسانية لمشروع إنشاء المجمع الخدمي الحكومي المتكامل بميت نما

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

بدأت اليوم أعمال صب القواعد الخرسانية الأساسات لمشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية المتكامل المجهز بكافة الإمكانات  بميت نما لتقديم مختلف الخدمات الحكومية الجماهيرية، السجل المدني، والبريد، والتأمينات والتموين والصحة والطب البيطري ، ووحدة إطفاء ، وإسعاف ، ونقطة شرطة ، وحماية مدنية

كان النائب مجاهد نصار، قد تبرع  بإنشاء مجمع المصالح الحكومية المتكامل على نفقته الخاصة بتكلفة مبدأية حوالي 20 مليون جنيه على قطعة أرض أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالي 1652 متر مربع.

 

 ويأتي ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي للنائب مجاهد نصار  في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم وتذليل كافة العقبات أمام أهالي ميت نما ومنطي وحوض العمدة و بيجام ومدينة السعادة والتعاون وغيرها من المناطق القريبة بشبرا الخيمة للحصول على الخدمات الحكومية من مكان واحد وعدم الانتقال من مصلحة حكومية لأخرى والانتهاء من كافة الإجراءات في أسرع وقت ممكن دون معوقات.

مجاهد نصار مجمع المصالح الحكومية السجل المدني شبرا الخيمة

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