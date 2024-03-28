عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

BMW تفتح النار على سائقيها.. دورات تدريبية لتعلم قيادة سياراتها المصفحة

BMW courses
BMW courses

أطلقت BMW دورتين لتعلم قيادة سياراتها المصفحة، والتي يزيد وزنها أكثر من طن عن نظيراتها، وتعد الثانية هي الأكثر طالبًا حتى الآن، حيث تتطلب منك أداء حركات الهروب أثناء التعرض لإطلاق النار مثل النجم الأمريكي «جيسون ستاثام».

من خلال مدرستها الجديدة، تقدم الشركة الألمانية اثنين من الدورات حول كيفية التعامل مع سياراتها المصفحة، وكيفية القيادة مثل جيسون ستاثام في فيلم "The Transporter" (أو في أي فيلم شارك فيه على الإطلاق).

تقع مدرسة بي إم دبليو في مطار مهجور بالقرب من برلين، حيث ستعلمك القيادة لسيارات BMW 7-Series و i7 Protection (أول سيارة سيدان مصفحة معتمدة في العالم بمحرك كهربائي كامل القوة)، بالإضافة إلى BMW X5 Protection VR6، وستكون هذه الدروس مهمة لأن السيارات تزن حوالي طن أكثر من بدائلها غير المصفحة.

تفاصيل دورات BMW

تستغرق الدورة الأولى يومين وتعلمك أساسيات فيزياء القيادة والتقنيات، بالإضافة إلى توفير المعرفة التكتيكية لمساعدتك في حماية ركابك في الحالات القصوى. وهذه الحالات تكون قصوى حقًا. كجزء من الدورة، ستتعلم كيفية التنقل في طريق غابة مربكة ليلاً، وستواجهك BMW بتفجيرات حقيقية خلال الدرس.

تتضمن الدورة أيضًا بعض الأمور الأقل جنونًا، مثل تقنيات الفرملة، ودورات السلالوم، بالإضافة إلى تعليم الـ J-turn، الحركة المفضلة لكل مخرج مشاهد مطاردة سيارات في هوليوود. 

كما أنها تعلمك كيفية قيادة سيارتك ليلاً مع الأضواء العالية والمنخفضة، وحتى مع أضواء الانتظار فقط، في حالة الحاجة إلى الهروب بشكل سري.

تتضمن الدورة أيضًا بعض الأشياء الأقل جنونًا، مثل مناورات الكبح، ودورات التعرج، بالإضافة إلى الدوران J، وهي المناورة المفضلة لكل مصمم رقصات مشهد مطاردة السيارات في هوليوود. كما أنه يعلمك قيادة سيارتك ليلاً باستخدام الأضواء العالية والمنخفضة وحتى أضواء التوقف فقط، في حالة احتياجك للهروب بشكل منفصل.

أما الدورة الثانية فتعتمد على هذه المهارات، وتسعى إلى تعميقها. يتم ذلك على مدار ثلاثة أيام، ويزيد من حجم الرهان من خلال مطالبتك بإجراء مناورات الهروب أثناء تعرضك لإطلاق النار.

ويتضمن أيضًا الألعاب النارية وسيناريوهات الكمائن الليلية، وتحذر شركة BMW من أن الدورة ستتضمن اتصالًا بالمركبة يمكن أن يؤدي إلى تلف فعلي في هيكل السيارة. على الجانب الأقل تطرفًا من الأشياء، سيُسمح لك أيضًا بالقيام ببعض اللفات على المسار لتتعلم كيفية دفع مركبة مدرعة ثقيلة حقًا. سيساعد التدريب على الطرق الوعرة السائقين الذين يأخذهم عملهم بعيدًا عن الطرق المطروقة.

 

مواصفات موديلات BMW المدرعة

توفر BMW 7-Series وi7 Protection خلية حماية فولاذية مطلية بالدروع وزجاج أمان يوفر الحماية ضد ما يصل إلى ذخيرة VPAM 10. تأتي بشكل قياسي مع حزمة M الرياضية، والتي تعني محرك V8 بقوة 523 حصانًا (390 كيلووات / 530 حصانًا) للفئة السابعة، ومحرك كهربائي بقوة 536 حصانًا (400 كيلووات / 544 حصانًا) لسيارة i7. 

يستفيد X5 Protection VR6 من محرك V8 بقوة 523 حصانًا (390 كيلووات/530 حصانًا)، كما أنه مقاوم للرصاص، ولا يمكن تمييزه عن الطراز القياسي.

سيارة BMW BMW المصفحة ارخص سيارة BMW

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

حرارة نهارًا وأمطار ليلًا.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

ترحيل 18 لاعبًا مصريًا من الإمارات| اتحاد الكرة يرد

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

بعد تصريحات محامي اللاعب محمد المغربي بشأن أزمة حسين الشحات..أشرف عبدالعزيز يرد..تفاصيل

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

موضوعات متعلقة

كيا EV9 تفوز بلقب أفضل سيارة كهربائية لعام 2024.. متخطية هيونداي وفولفو

ضعف الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.. ما السبب؟

منها دولة عربية.. 7 مدن خالية من السيارات.. صور

بتصورك وتسجلك.. سيارتك تتجسس عليك وتبيع بياناتك

تسلا تعلن عن تجربة مجانية لأنظمة FSD في سياراتها

كيف تهرب إذا غرقت سيارتك تحت الماء؟

لا كهربا ولا بنزين.. سيارة موفرة من هوندا تعمل بالهيدروجين

على الطريق.. شاهد كوبرا تيرامار الجديدة موديل 2024

ترشيحاتنا

صعود الدولار بعد تعليقات حول سعر الفائدة الأمريكية

ناقد رياضي: مصدوم من الهجوم ضد حسام حسن

BMW تفتح النار على سائقيها.. دورات تدريبية لتعلم قيادة سياراتها المصفحة

هل صحيح أن ليلة القدر في الأيام الفردية؟.. الإفتاء توضح متى تتحراها

هيزعلوا جامد| مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الذهب

حرارة نهارًا وأمطار ليلًا.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة مجدي تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

عبير صبري تبهر متابعيها بفستان مخملي لافت| شاهد

كيا EV9 تفوز بلقب أفضل سيارة كهربائية لعام 2024.. متخطية هيونداي وفولفو

نيرمين الفقي تثير ضجة بفستان جريء| شاهد

فيديو

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ