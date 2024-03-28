BMW تفتح النار على سائقيها.. دورات تدريبية لتعلم قيادة سياراتها المصفحة

أطلقت BMW دورتين لتعلم قيادة سياراتها المصفحة، والتي يزيد وزنها أكثر من طن عن نظيراتها، وتعد الثانية هي الأكثر طالبًا حتى الآن، حيث تتطلب منك أداء حركات الهروب أثناء التعرض لإطلاق النار مثل النجم الأمريكي «جيسون ستاثام».

من خلال مدرستها الجديدة، تقدم الشركة الألمانية اثنين من الدورات حول كيفية التعامل مع سياراتها المصفحة، وكيفية القيادة مثل جيسون ستاثام في فيلم "The Transporter" (أو في أي فيلم شارك فيه على الإطلاق).

تقع مدرسة بي إم دبليو في مطار مهجور بالقرب من برلين، حيث ستعلمك القيادة لسيارات BMW 7-Series و i7 Protection (أول سيارة سيدان مصفحة معتمدة في العالم بمحرك كهربائي كامل القوة)، بالإضافة إلى BMW X5 Protection VR6، وستكون هذه الدروس مهمة لأن السيارات تزن حوالي طن أكثر من بدائلها غير المصفحة.

تفاصيل دورات BMW

تستغرق الدورة الأولى يومين وتعلمك أساسيات فيزياء القيادة والتقنيات، بالإضافة إلى توفير المعرفة التكتيكية لمساعدتك في حماية ركابك في الحالات القصوى. وهذه الحالات تكون قصوى حقًا. كجزء من الدورة، ستتعلم كيفية التنقل في طريق غابة مربكة ليلاً، وستواجهك BMW بتفجيرات حقيقية خلال الدرس.

تتضمن الدورة أيضًا بعض الأمور الأقل جنونًا، مثل تقنيات الفرملة، ودورات السلالوم، بالإضافة إلى تعليم الـ J-turn، الحركة المفضلة لكل مخرج مشاهد مطاردة سيارات في هوليوود.

كما أنها تعلمك كيفية قيادة سيارتك ليلاً مع الأضواء العالية والمنخفضة، وحتى مع أضواء الانتظار فقط، في حالة الحاجة إلى الهروب بشكل سري.

تتضمن الدورة أيضًا بعض الأشياء الأقل جنونًا، مثل مناورات الكبح، ودورات التعرج، بالإضافة إلى الدوران J، وهي المناورة المفضلة لكل مصمم رقصات مشهد مطاردة السيارات في هوليوود. كما أنه يعلمك قيادة سيارتك ليلاً باستخدام الأضواء العالية والمنخفضة وحتى أضواء التوقف فقط، في حالة احتياجك للهروب بشكل منفصل.

أما الدورة الثانية فتعتمد على هذه المهارات، وتسعى إلى تعميقها. يتم ذلك على مدار ثلاثة أيام، ويزيد من حجم الرهان من خلال مطالبتك بإجراء مناورات الهروب أثناء تعرضك لإطلاق النار.

ويتضمن أيضًا الألعاب النارية وسيناريوهات الكمائن الليلية، وتحذر شركة BMW من أن الدورة ستتضمن اتصالًا بالمركبة يمكن أن يؤدي إلى تلف فعلي في هيكل السيارة. على الجانب الأقل تطرفًا من الأشياء، سيُسمح لك أيضًا بالقيام ببعض اللفات على المسار لتتعلم كيفية دفع مركبة مدرعة ثقيلة حقًا. سيساعد التدريب على الطرق الوعرة السائقين الذين يأخذهم عملهم بعيدًا عن الطرق المطروقة.

مواصفات موديلات BMW المدرعة

توفر BMW 7-Series وi7 Protection خلية حماية فولاذية مطلية بالدروع وزجاج أمان يوفر الحماية ضد ما يصل إلى ذخيرة VPAM 10. تأتي بشكل قياسي مع حزمة M الرياضية، والتي تعني محرك V8 بقوة 523 حصانًا (390 كيلووات / 530 حصانًا) للفئة السابعة، ومحرك كهربائي بقوة 536 حصانًا (400 كيلووات / 544 حصانًا) لسيارة i7.

يستفيد X5 Protection VR6 من محرك V8 بقوة 523 حصانًا (390 كيلووات/530 حصانًا)، كما أنه مقاوم للرصاص، ولا يمكن تمييزه عن الطراز القياسي.