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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عضو الغرفه التجارية بدمياط : مبادرة قوية لخفض الأسعار بالأسواق

الغرفه التجارية
الغرفه التجارية

قال  الدكتور محمد أنور العرابي،  عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط لـ "صدى البلد "، ان المبادرة التى أطلقها اتحادي الغرف التجارية والصناعات لخفض الاسعار بحضور الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء ، تعد مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، حيث تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.

وأشار الى ان اتحاد الغرف التجارية المصريه، دائما يسعى لرفع العبء عن كاهل المواطنين المصري، بشتى الطرق وخفض الأسعار وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من اثار التضخم على الأسرة المصرية.

وأوضح أنه سيكون هناك خفض لأسعار  وجميع المنتجين المشاركين في المبادرة سيعملون بكامل طاقتهم  الى جانب احداث الوفرة وخلق المنافسة التي ستؤدى لمزيد من الخفض في الأسعار طبقا لأليات السوق والتي ستؤدى الى خفض التضخم.

وتابع انه سيكون هناك حملات من الأجهزة الرقابية لمراقبة الأسواق بشكل مستمر.

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