عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خامات مصرية بنسبة 100%.. وزير النقل يكشف تفاصيل مصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصرة

مصنع الفلنكات
مصنع الفلنكات

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بمصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصرة، التابع للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، إحدى شركات وزارة النقل، والذي تم إنشاؤه وتشغيله في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر، ومنها صناعة الفلنكات.

ويعتبر هذا المصنع أحد المصانع الأربعة  المتخصصة في مجال تصنيع الفلنكات في مصر، والتي تم إنشاؤها ضمن خطة توطين هذه  الصناعة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وخلال جولته التفقدية، استعرض الوزير مع رئيس الشركة ومدير المصنع إمكانات المصنع الكبيرة الذي تم إنشاؤه على مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة المعصرة، ويضم عدة مبانٍ منها “المقر الإدارى – المعمل المركزى – المخازن الرئيسية”، بالإضافة لوجود ساحات تخزين وتشوين بمساحة 7 آلاف متر مربع.

وقد تم التعاون مع شركة  WEGH Group الإيطالية، وهى أفضل شركة فى العالم لإنتاج الفلنكات لتركيب خط الإنتاج بالمصنع، والتعاون مع 3 شركات مصرية لإنتاج الحديد الخاص بتسليح الفلنكات، بالإضافة إلى إنتاج كل المستلزمات الخاصة بإنتاج الفلنكة محليا بالكامل.

كما شاهد الوزير خلال جولته مراحل الإنتاج بالمصنع، مؤكدا أهميته، وذلك في إطار سعي الدولة لتعظيم التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى الاتجاه للتصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة أنه تم إنشاء المصنع   باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيدٍ مصرية لتوطين هذه الصناعة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100%، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالى 550 ألف فلنكة سنويا، وكان يتم استيراد تلك الفلنكات من الخارج سابقاً، وهو ما يمثل عبئا كبيرا، حيث أصبحت تكاليف إنتاجها بمصر توفر 50% تقريبا من تكاليف استيرادها من الخارج.

كما شارك  الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور المهندس هاني ضاحي، وزير النقل الأسبق، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، واللواء عادل ترك، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات للطرق والكباري والنقل البري، والمهندس علي عياد، الرئيس التنفيذى للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات المهندسصبحي ربيع، العاملين حفل الإفطار السنوي الذي تنظمه الشركة بمقر مصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصرة.

وقدم لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وشدد  على ضرورة قيام جميع العاملين بالمصنع من فنيين وعمال ومهندسين بمواصلة جميع الجهود للارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركة، والمحافظة على تقديم المنتج بأعلى المواصفات العالمية.

كما قام وزير النقل خلال حفل الإفطار السنوي بتسليم شهادات تكريم لنخبة من المتميزين العاملين داخل الشركة، وذلك لجهودهم خلال عام 2023.

من جانبهم، أكد العاملون بالشركة استمرارهم في السعي إلى تحقيق النجاح والعمل على الارتقاء بالشركة وتقديم كل جهد لخدمة الشركة وتحقيق مزيد من الإنجازات في قطاع النقل الذي يشهد نقلة نوعية هائلة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

1000295441
1000295441
1000295440
1000295440
1000295433
1000295433
1000295438
1000295438
1000295429
1000295429
1000295436
1000295436
1000295424
1000295424
1000295427
1000295427
1000295425
1000295425
1000295423
1000295423
1000295426
1000295426
1000196685
1000196685
1000196677
1000196677
1000196676
1000196676
1000196674
1000196674

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

ترحيل 18 لاعبًا مصريًا من الإمارات| اتحاد الكرة يرد

ترشيحاتنا

كان لازم نلعب بـ5 دفاع|محلّل رياضي يوضح لـ««شوبير» الخطة الأفضل للمنتخب الكرواتي

قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة

الري: أعضاء اليونسكو يدعمون مبادرة "AWARe" لأهمية المياه في مواجهة تغير المناخ

العشر الأواخر من رمضان.. متى تبدأ وأهم أعمالها

خامات مصرية بنسبة 100%.. وزير النقل يكشف تفاصيل مصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصرة

زيارة مهمة لمدير الاستخبارات الخارجية الروسية إلى كوريا الشمالية |ماذا جرى؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

نشرة المرأة و الصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز بعد الإنفصال....الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان

بإمكانيات خارقة وسعر لن تصدقه .. فيفو تطلق جهاز Pad 3 Pro

ياسمين عبد العزيز|إطلالات أثارت الجدل لها بعد الإنفصال عن العوضي

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ