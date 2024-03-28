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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يفتتح منشآت جديدة بهندسة شبرا

جانب من الإفتتاح
جانب من الإفتتاح

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عدد من المنشآت الجديدة بكلية الهندسة بشبرا ، يرافقه الدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية والوكلاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس.


وشملت الجولة افتتاح قاعة الامنيات بمبنى روض الفرج بعدد ١٥٠ مقعد ، وقاعة المؤتمرات بمبنى الخلفاوي والتى تسع ٧٠٠ فرد ، واستمع رئيس الجامعة إلى شرح من عميد كلية الهندسة بشبرا حول مراحل تنفيذ القاعات الجديدة والخدمات التي تقدمها.


واكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن المنشآت الجديدة بكلية الهندسة بشبرا تأتي في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها وبنيتها التحتية ، موجها الاستفادة منها بالشكل الأمثل لخدمة منسوبي الجامعة.


كما شملت الجولة أيضا تفقد رئيس الجامعة أعمال تطوير ورفع كفاءة منشآت الكلية وما تم إنجازه من أعمال ، مؤكدا على استمرار الجامعة في أعمال الصيانة، والتجديد في كافة المرافق، ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها وتحديثها لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها المنشاه الجديدة كلية الهندسة بشبرا

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