تضعها في مأزق.. صور صادمة لملابس مها أحمد ببرنامج رامز جلال

تصدرت الفنانة مها احمد تريند السوشيال ميديا وذلك بعد ظهورها ببرنامج رامز جاب من الاخر

وظهرت مها احمد بملابس سوداء أخفت وزنها وضعتها في مأزق مع الجمهور فقد ظن البعض أن ارتدائها للون الاسود لاخفاء وزنها الزائد بعد فقدانها للوزن حيث أنها من المشاهير الذين استعدوا رشاقتهم بعد زيادة الوزن الكبيرة

وكانت مها احمد ببداية حياتها الفنية بوزن زائد واشتهرت بأسم بقبوظة وذلك بسبب انها كانت تعاني من السمنة

ولكن استعادت مها رشاقتها خلال السنوات الماضية أثارت الجدل بسبب اختلاف جسمها بشكل ملفت

واليكم صور مها احمد قبل وبعد انقاص وزنها