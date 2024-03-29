تعرف على أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 مارس 2024

ننشر سعر الدينار الكويتي بتعاملات اليوم الجمعه 29-3-2024، بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 152.50 جنيه للشراء، و153.52 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 153.23 جنيه للشراء، و153.52 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

152.50 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

153.23 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

148.37 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

148.55 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة

153.11 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.