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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تنفي مزاعم تصديرها أسلحة إلى إسرائيل

صدى البلد

نفت وزارة التجارة التركية، ما تناقلته وسائل إعلام مؤخراً ، بشأن مزاعم تصدير تركيا السلاح والذخيرة إلى إسرائيل.

وشددت الوزارة، في بيان لها، على أن "تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة"، مؤكدةً أنه "لا يمكن السماح بأي شكل من الأشكال بتصدير الأسلحة أو الذخيرة من تركيا إلى إسرائيل"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء التركية.


وأضافت أن "العبارات الواردة في عناوين جدول التعرفة الجمركية، يتم التلاعب بها وتناقلها بشكل متعمد لوسائل الإعلام، والأخبار المنشورة في هذا الاتجاه مغرضة ومفبركة".

وتابعت الوزارة : بأنه لا توجد أي أنشطة عسكرية بين تركيا وإسرائيل، وضمن ذلك التدريب والتمارين العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

إسرائيل التركية التدريب الصناعات الدفاعية الجمركية تركيا وإسرائيل

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