انتهاء فترة التوقف الدولي.. عودة الدوري السعودي غدًا

يعود غدا الدوري السعودي بعد فترة قصيرة للتوقف الدوري، وتقام غدا منافسات الجولة الخامسة وعشرون من دوري روشن؛ حيث يتصدر الهلال ترتيب الدوري.

مباريات يوم الجمعة 29 مارس 2024:

1. الاتحاد x الفيحاء في تمام الساعة 9:00 مساءً.

2. الاتفاق x الأهلي في تمام الساعة 9:00 مساءً.

3. التعاون x الحزم في تمام الساعة 9:00 مساءً.

4. ضمك x الخليج في تمام الساعة 9:00 مساءً.

5. الأخدود x الرائد في تمام الساعة 9:00 مساءً.

مباريات يوم السبت 30 مارس 2024:

1. الهلال x الشباب في تمام الساعة 9:00 مساءً.

2. النصر x الطائي في تمام الساعة 9:00 مساءً.

3. الرياض x أبها في تمام الساعة 9:00 مساءً.

4. الوحدة x الفتح في تمام الساعة 9:00 مساءً.