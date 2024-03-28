محافظ القليوبية يعقد الاجتماع الدوري لمتابعة منظومة النظافة

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري مع شركة نهضة مصر لمتابعة منظومة النظافة بحي شرق وغرب شبرا الخيمة والخصوص، لمتابعة ما استجد من أعمال ومجهودات الشركة خلال الفترة الماضية منذ توليها المهمة للنهوض بمستوى النظافة بالشوارع، بالإضافة إلى متابعة نسب انتظام العمل وانتشار العمالة والمعدات بالشوارع .



وخلال الاجتماع تناول المحافظ مع قيادات الشركة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية مشددا على ضرورة تفعيل نظام الجمع السكني من أمام المنازل لتحسين مستوى النظافة في الشوارع، حيث تم تقسيم المدن إلى مربعات سكنية وإلزام كل متعهد بالجمع على مدار 24 ساعة من خلال ثلاث نوبتجيات على مدار اليوم .



وتابع المحافظ اجتماعه موجها بالعمل أيضا على رفع الأتربة من جانبي الطريق بشكل دوري للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة أو الحي وضبط السيارات التي تلقي المخلفات بالشوارع الرئيسية وتطبيق الغرامات المقررة مشددا أيضا على شن حملات مكثفة لإزالة الإشغالات من الشوارع والأرصفة لضمان سهولة حركة المواطنين .



وأكد المحافظ على أهمية الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتكثيف أعمال النظافة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والتعامل الفوري مع أي تراكمات للقمامة .



كما وجه المحافظ بضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة، وعدم إلقاء القمامة في الشوارع، والالتزام بموعد جمع القمامة.