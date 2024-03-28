اعتماد معمل التشخيص البيطرى بجامعة بنها طبقاً للمواصفات الدولية ISO / IEC

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها اعتماد معمل التشخيص البيطرى بالجامعة من المجلس الوطني للإعتماد إيجاك طبقاً للمواصفات الدولية ISO / IEC.



وقال " الجيزاوى" إنه تم اعتماد المعمل فى بعض الإختبارات السيرولوجية لتشخيص بعض الأمراض الفيروسية فى سيرم الحيوانات وبعض الإختبارات البكتيرية لفضلات الحيوانات وذلك وفقا لمتطلبات المواصفات الدولية.



ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة أماني عبدالرحمن عباس عميدة كلية الطب البيطري ومنسوبى الكلية على جهودهم المبذولة فى إعتماد المعمل ، موجها بتعظيم الاستفادة من المعمل فى العملية التعليمية والبحثية.



وكانت كلية الطب البيطرى قد استقبلت فريق زيارة التقييم الأساسية من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، برئاسة الدكتور عمرو محمد حنورة الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس، والدكتورة مها أبوالنجا الباحث بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية.