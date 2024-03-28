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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: ماكرون يتخذ الموقف الأكثر تطرفا بين جميع القادة الأوروبيين حول أوكرانيا

صدى البلد

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف ، اليوم الخميس، إن الرئيس الفلرنسي إيمانويل ماكرون يتخذ الموقف الأكثر تطرفا بين جميع القادة الأوروبيين حول أوكرانيا.  

وأكد المتحدث باسم الكرملين، أن النهج السائد في أوروبا الآن هو دفع أوكرانيا للقتال حتى آخر أوكراني.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم ، إن نشاط حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود يهدف إلى استعداد الحلفاء لمواجهة محتملة مع روسيا.


وقالت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "إن مثل هذا النشاط من قبل أعضاء حلف شمال الأطلسي محض إثارة، يزيد من التوتر العسكري على طول حدودنا، ويخلق تهديدات إضافية لأمن روسيا".

وأضافت الخارجية الروسية أن النشاط يهدف كل هذا إلى استعداد حلفاء الحلف لمواجهة محتملة مع بلاده، مؤكداً أنه سيراقب ما يحدث في رومانيا، ويقيم المخاطر الناشئة ويأخذها في الاعتبار أثناء التخطيط العسكري.

 

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