الدقهلية.. حملة نظافة وتجميل وتقليم أشجار وري الحدائق في المنصورة

قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ان أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية مستمرة بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح محافظ الدقهلية انه تم رفع 450 طن مخلفات بلدية و 120طن أتربة و100 طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقة المركزية لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.



قال محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز واكرم السقا ومحمد فارس بجهاز النظافة وقد تم رفع الأتربة بشارع الجيش وقناه السويس وسعد زغلول وغسيل ميدان رمسيس وكورنيش سندوب و كورنيش ممشي أهل الدقهلية و ارصفه شارع الجيش وتم ترميم الأرصفة بشارع الجيش وتم ري الحدائق المفتوحة بشارع الجيش و حديقة شجره الدر وعروس النيل و صباح الخير يا مصر وتقليم الأشجار والحشائش بها كما تم رفع كفاءه النظافة العامة بمحيط مصنع تدوير المخلفات الصلبة بسندوب



واكد محافظ الدقهلية علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الاتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

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