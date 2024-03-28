ليالي رمضان.. المقهى الثقافي بالإسماعيلية يحتفي بالمبدعين وعروض الفنون الشعبية تنشر البهجة

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، المقامة ضمن برنامجها المركزي بمحافظة الإسماعيلية، في إطار خطة وزارة الثقافة.

وفي قصر ثقافة الإسماعيلية تجدد اللقاء مع مقهى محمود دياب الثقافي، بعقد لقاء عن الأديب الراحل جمال عبد المعتمد، ضمن برنامج "عطر الأحباب" تحدث خلاله الشاعر فتحي نجم عن السيرة الذاتية للأديب ودوره في إثراء الحركة الأدبية والثقافية.

وخلال اللقاء تحدث نجم عن أهم الأعمال الفنية للأديب ومنها القصص القصيرة التي كتبها عن حرب أكتوبر، ورواية "بغداد لا أحد" التي رصد بها المشهد العربي الراهن و ما يشهده من أحداث سياسية واجتماعية، وكذلك الظروف القاسية التي مرت بها دولة العراق خلال فترة الحرب.

واختتم اللقاء بالحديث عن الجوائز التي حصل عليها "عبد المعتمد" ومنها جائزة أحسن قصة قصيرة من وزارة الثقافة 3 مرات متتالية، و الجائزة الخاصة بأحسن قصة قصيرة تناولت حرب أكتوبر من القوات المسلحة.

تلى ذلك أمسية بمشاركة نخبة من الشعراء تضمنت إلقاء عدد من القصائد الوطنية.

يذكر أن فعاليات برنامج عطر الأحباب تقام بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان والإدارة العامة للثقافة العامة.

وتواصلت الفعاليات الثقافية بلقاء عن "الأغاني الشعبية" قدمه د.أشرف عوض الله، وشهدت مكتبة الطفل عرض مسرح عرائس عن الأمانة واحترام الآخر، بجانب فقرة تواشيح وابتهالات دينية، لفرقة التل الكبير للإنشاد الديني.

وقدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال، مجموعة من الفقرات منها ضم ضم، الصيادين، والتنورة، واختتمت الفعاليات مع عرض فني تغنت خلاله فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بباقة من أغاني الزمن الفن الجميل منها سبحة رمضان، يا آمنة يا أم النبي، افرحوا يا بنات، وسهر الليالي.

واستمرارا للفعاليات المقدمة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، شهد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد عرضا فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، قدمت خلاله باقة من الأغنيات على أنغام السمسمية منها، "إسماعيلية ياللي هواكي، وراك وراك، دار الشدوف، منايا ازور النبي، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أبويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها"، بجانب عزف منفرد بقيادة المايسترو أحمد يحيى مولر مدرب الفرقة.

واستكملت مكتبة ابو صوير فعاليات ورشة زينة رمضان بدار أحباب الرحمن، فيما شهد بيت ثقافة الشيخ زايد ورشة عمل مدفع رمضان لليوم الثاني على التوالي.