محافظ القاهرة: تلقي 12 ألف طلب من أصحاب المحال للحصول على ترخيص

قال محافظ القاهرة خالد عبد العال إن مراكز إصدار تراخيص المحال بالمحافظة تلقت حتى الآن ما يقارب 12 ألف طلب من أصحاب المحال؛ للحصول على ترخيص.



وأضاف المحافظ -في بيان اليوم الخميس- أن فرق العمل التي تجوب أحياء القاهرة يصاحبها سيارة مركز تكنولوجي تستهدف مساعدة أصحاب المحال على تقديم الطلبات في أماكنهم، وتقوم بتسلم المستندات المطلوبة منهم لترخيص النشاط بالمجان؛ لتسهيل الإجراءات لهم.



وأوضح أن فرق العمل تقوم أيضًا بتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة رقم (154) والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلًا من التردد على عدة جهات؛ للحصول على موافقات قبل الترخيص توفيرًا للجهد والمال.



وتابع أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال في ممارسة أنشطتها والدخول بالمنظومة القانونية اليى أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.



ولفت إلى أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ316 نشاطًا طبقًا للقانون، وسيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.



وأشاد بالاستجابة الكبيرة لأصحاب المحال للدخول لمنظومة المحال العامة طبقًا لقانون (154)، وإقبالهم على التقديم للاستفادة من التيسيرات المقدمة به، مشيرًا إلى أن فرق العمل الميدانية المصحوبة بسيارة مركز تكنولوجي متنقل، وكذلك المراكز الثابتة بالأحياء تلقى إقبالًا كبيرًا من أصحاب المحال.

وحث المحافظ أصحاب المحال على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة، أو لفرق العمل المنتشرة بكافة الأحياء؛ لتسهيل إجراءات التقديم كمستخرج سجل تجاري حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب وعنوان المحل المراد ترخيصه ورسم كروكي له.



وأكد أنه يتم منح مقدم الطلب إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص بالمجان دون أي مقابل مادي مما يجنب صاحب المحل التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص، وشدد على مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت.