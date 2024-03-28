إسماعيل فاروق: الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب ستكون مفاجأة للجمهور

قال المخرج إسماعيل فاروق إنه ينتهي صباح اليوم الخميس من تصوير مشاهد مسلسل "حق عرب" بالكامل؛ والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي ويعرض ضمن منافسات مسلسلات شهر رمضان الحالي 2024؛ محققاً نجاحا كبيرا خلال فترات عرضه.

وأكد إسماعيل فاروق؛ أن آخر مشاهد تصوير المسلسل كانت داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي؛ مشيرًا إلي أنه بدأ بعد انتهاء التصوير سيتفرغ لدخول باقي الحلقات مراحل المونتاج والمكساج والألوان وغيرها.

واضاف إسماعيل فاروق؛ أن الجمهور العربي والمصري متابع بشكل جيد المسلسل؛ بينما ينتظر ماذا سيحدث في الحلقة الأخيرة؛ مؤكداً أنها ستكون مفاجأة للجمهور؛ بينما كشف علي أنه اتفق مع مؤلف العمل محمود حمدان علي كتابة الحلقة الأخيرة من المسلسل مع آخر يوم تصوير؛ حتي يتابع ردود فعل الجمهور.

واختتم إسماعيل فاروق أن آخر يوم تصوير كان مرهقاً بشكل كبير؛ حيث أنه صور ساعات طويلة في هذا اليوم بدأت منذ ظهر أمس الأربعاء حتي ظهر اليوم الخميس.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، ويشارك فيه كل من النجوم وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ابراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.