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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني: نعمل على صياغة قانون لتنظيم الاستنفار والمقاومة الشعبية

صدى البلد

قال نائب قائد الجيش السوداني وعضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي ، اليوم الخميس، أن الجيش يعمل على صياغة قانون لتنظيم الاستنفار والمقاومة الشعبية.

وأوضح نائب قائد الجيش السوداني، على أنه يجب منع تسليم سلاح لأي مجموعات سياسية.

وأكد نائب قائد الجيش السوداني، على أن الجيش مع أي دعوة صادقة للسلام لكن لا توجد هدنة ولن يتركوا الأسلحة، مضيفاً أن السلام هو الأصل وهو مطلب أخلاقي وسياسي. 

ولفت نائب قائد الجيش السوداني،إلى أن الاصطفاف مع الجيش لا يعني اصطفافا مع أشخاص بل مع الوطن، مؤكداً أن السلام مرهون بخروج قوات الدعم السريع من المناطق الحضرية.

الجيش السوداني الأصل الاستنفار الاصطفاف الجيش السودان المناطق الحضرية

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