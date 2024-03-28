طفلة تسأل: بسرح كتير فى الصلاة أعمل إيه؟.. علي جمعة يرد

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة لما بصلى بسرح كثير وانسى عدد الركعات ولا اعرف ماذا افعل؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الخميس: "سيدنا ابن عباس لما كان بيقرأ (الذين هم عن صلاتهم ساهون)، كان يقول الحمد لله أن الله قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، اللى هو السرحان اللي بيصيب كل واحد فينا في الصلاة، مؤكدا أن السرحان في الصلاة يقلل الثواب لكن لا يبطل الصلاة".

وتابع: "ليس لأحدكم من صلاته إلا ما عقل، يعني تذكر ركز فهم لكن التوهان، لا ينبغي أن أخرج من الصلاة يجب أن نكملها، وأصلى النوافل والسنن علشان يسندوا شوية في اللى فوتوا على نفسي".

وأضاف: "طيب ازاى اعالج السرحان، انظر إلى موطن السجود، اللى بيعمل نقطة ارتكاز تساعد المخ على استحضار الحالة".

وأردف: "هو ايه اللى بيخلينى اسرح هو التعود على الصلاة، حاجة كده فى علم النفس اسمها التكرار والتعود الناس بتبقا حافظ الفاتحة فتقولها على طول دون استحضار المعاني لأني حافظها كويس ودي نظرية في علم النفس اسمها التكرار، والحل قراءة الكلام كلمة – كلمة، والهدوء في التسبيح فكل تسبيحة في نفس".

برنامج نور الدين يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.