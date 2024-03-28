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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجيب ميقاتي يزور المسجد النبوي

ارشيفي
ارشيفي

 
زار رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي اليوم، المسجد النبوي، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله عند المسجد النبوي وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بالمسجد النبوي الدكتور سلطان بن منيع الله المطيري، وعددٌ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وفي سياق اخر؛ كان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي قد تسلم دعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة  للمشاركة في إجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وذلك اليوم الخميس.


وكان رئيس الحكومة استقبل اليوم موفد ملك البحرين والسفير لدى سوريا وحيد مبارك سيار ، وتسلم منه رسالة امير البحرين، وجاء فيها : "يطيب لي أن أتقدم لكم بأطيب التحيات، مقرونة بتمياتنا لكم بدوام الصحة والعافية وللجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والإزدهار.

وأضافت الرسالة كذلك" ورغبة منا في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وخدمة مصالح الأمة العربية، يسرنا دعوتكم للمشاركة في إجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وذلك يوم الخميس 16 أيار 2024، متطلعين إلى الترحيب بكم في بلدكم الثاني، مملكة البحرين.

وختمت الرسالة : ومؤكدين أن مشاركتكم الشخصية في أعمال هذه القمة المهمة، سيكون لها بالغ الأثر والأهمية في ظل الظروف الصعبة والتحديات الجسيمة التي يواجهها وطننا العربي في الوقت الحاضر، بما ستقدمونه من فكر نير ورأي سديد لنواصل معاً في خدمة قضايا  أمتنا العربية وتحقيق تطلعات شعوبها كافة نحو الأمن والاستقرار والرخاء
 

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