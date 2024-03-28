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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| ليلى زاهر تكشف عن موعد حفل زفافها على هشام جمال.. وأحمد عبد الحميد العدو اللدود لمحمد إمام في كوبرا

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

ليلى زاهر تكشف عن موعد حفل زفافها على هشام جمال

كشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر موعد حفل زفافها على المنتج هشام جمال.
 

واشادت ليلى زاهر أثناء حلولها ضيفًا على برنامج تفاعلكم، بخطيبها هشام جمال وأكدت أن والدها لا يوافق على الخطوبة إلا بعد ما تأكد أن هشام قادر على تحمل المسؤولية.

قالت ليلى زاهر: "هشام جمال رجل حقيقي، وإذا لم يكن هو، فلن يوافق والدي على هذا الزواج".

أحمد عبد الحميد العدو اللدود لمحمد إمام في كوبرا

في إطار من الإثارة والأكشن، يجسد النجم الصاعد أحمد عبد الحميد شخصية حربي العدو اللدود لكوبرا الذي يجسده النجم محمد إمام، والذي يبدو أن مهنته في الجزارة قد انطبعت عليه في حياته العادية خارج المجزر، حيث أصبح يميل للذبح والدماء مع كل من يعاديه، وعلى رأسهم كوبرا، وذلك ضمن أحداث مسلسل كوبرا الذي يُعرض في العاشرة مساءً على قناة إم بي سي مصر بالتوازي مع منصة شاهد.

إسماعيل فاروق: الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب ستكون مفاجأة للجمهور

قال المخرج إسماعيل فاروق إنه ينتهي صباح اليوم الخميس من تصوير مشاهد مسلسل "حق عرب" بالكامل؛ والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي ويعرض ضمن منافسات مسلسلات شهر رمضان الحالي 2024؛ محققاً نجاحا كبيرا خلال فترات عرضه.

وأكد إسماعيل فاروق؛ أن آخر مشاهد تصوير المسلسل كانت داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي؛ مشيرًا إلي أنه بدأ بعد انتهاء التصوير سيتفرغ لدخول باقي الحلقات مراحل المونتاج والمكساج والألوان وغيرها.

أحمد عبد الحميد الفنانة ليلي أحمد زاهر هشام جمال ليلى زاهر مسلسل حق عرب مسلسل كوبرا

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