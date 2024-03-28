مفاجأة بشأن الحضور الجماهيري لـ مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

كشفت إدارة نادي سيمبا التنزاني عن مفاجأة بخصوص حضور الجماهير في مباراة النادي الأهلي غدًا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث أكدوا أن هناك تذاكر متاحة حتى الآن ولم يتم بيع العدد المخصص بالكامل.

ونشر الحساب الرسمي لسيمبا صورة تظهر نسبة حجز التذاكر ودعا الجماهير الراغبة في الحضور لشراء التذاكر، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك فرصة لشراء التذاكر والمشاركة في دعم الفريق.

وعلى الرغم من وجود جماهير كبيرة تدعم سيمبا في مبارياته الأفريقية، وبخاصة ضد النادي الأهلي، إلا أن التذاكر لم تنفد بعد، مما يعني أن الفرصة لحضور المباراة لا تزال متاحة للجماهير المهتمة.