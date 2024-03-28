خبير مالي: تحقيق 30 مليار دولار من تخفيض رسوم التحويل بين فيزا و ماستركارد

قال الخبير المالي لاحم الناصر، إن القضية التي رفعت على ماستر كارد وفيزا، وحقق رافعوا هذه القضية انتصارًا بدفع الشركتان تسوية مالية هي الأضخم، أخذت بعدًا كبيرًا جدًا وزخم إعلامي كبير لا يتسق مع المخرجات المتوقعة منها حسب التقارير الواردة خصوصًا أن الأعلى من هذه التسوية ليس فيها دفع أموال بل فيها تخفيض.



وأضاف الخبير المالي، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج “المراقب”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الـ30 مليار ستنتج عن تخفيضات في رسوم التحويلات أو العمليات التي تقوم بها ماستر كارد وفيزا التي تقدم الخدمات للتجار، وستقوم بتخفيض الرسوم بمعدل 0.004 لمدة 5 سنوات ومتوقع في مجمل التخفيضات هذه أن تبلغ حوالي 30 مليار دولار.

تسوية مالية



وتابع: “هذا الأمر ليس فيه دفع مالي مباشر أو تسوية مالية مباشرة بقدر ما هو سينعكس على أرباح تجار التجزئة نتيجة انخفاض رسوم عمليات ماستر كارد وفيز والتي تستمر لمدة 5 فقط، ومن حق ماستر كارد وفيزا أن ترجع إلى تسعير آخر لعملياتها”.