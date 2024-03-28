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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندى: مافيش حد ليه وزن عند ربنا إلا بالعمل الصالح والدليل "الجبال"

خالد الجندي
خالد الجندي


حذر  الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، من الغرور في الصحة أو المناصب أو المال أو العلم أو الجاه أو الوسامة.

وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي إم سي : "كله زائل لا قيمة له"، كله سيأتي إلى الله فى حال هلع وخوف، إذا كانت الملائكة واقفة خايفة، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا".

وتحدث الشيخ خالد الجندي، عن بعض الأنوار القرآنية في تفسير سورة القارعة، مؤكدا: "مافيش حد ليه وزن عند ربنا إلا بالأعمال الصالحة، بدليل أن الجبال ستأتى يوم القيامة ليس لها وزن".

خالد الجندي يوم القيامة الأعمال الصالحة

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