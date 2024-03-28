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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفتي الجمهورية: شهر رمضان بوابة للخير

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية

أكد الدكتور شوقي علّام، مفتي الديار المصرية، أن شهر رمضان، هو بوابة للخير، مشيرا إلى أن أعظم تلك الأعمال إفطار الصائمين، خاصة الفقراء والمساكين.

 

وقال شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “اسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه لأهمية إطعام الطعام وعظيم أجر هذه العبادة جعل الله سبحانه وتعالى الإطعام في الكفارات والفدية.

 

وتابع مفتي الديار المصرية، أنه من خصائص هذا الشهر الكريم أنه شهر المواساة، يتكافل فيه كافة أفراد المجتمع، وتَعمُر فيه البيوت والطرقات بموائد الطعام التي يجهزها المقتدرون لإطعام الطعام ليحوزوا الفضل الذي بشَّر به النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في حديثه الشريف: ((من فطَّر فيه صائمًا كان مغفرةً لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء".

شوقي عل ام مفتي الديار المصرية شهر رمضان افطار الصائمين الفقراء

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