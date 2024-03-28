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أستاذ تفسير بجامعة الأزهر: اللغة العربية طيِّعة مرنة

محمد سالم أبو عاصي،
محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير

قال د. محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن لغة العرب بها أوامر، فنفهم من السياقات أن هذا الأمر للندب والآخر للوجوب.

أضاف أبو سالم، خلال لقائه ببرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي د. محمد الباز، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن القرآن فيه عموم ومرونة وفلسفة اللغة التي نزل عليها القرآن فلسفة لغة العرب، التي هي في عادتهم وطبيعتهم، معبرًا: "في استعمالاتنا اليومية بتقول لابنك اللي ما بيذاكرش تقول له أعمل ما شئت، ولا يوجد عاقل يقول إن هذا الأمر للوجوب، وإنما للتحذير".

طيعة مرنة

وتابع "اللغة العربية طيِّعة مرنة فيها التعدد والقرآن ليس غريبًا على العرب، والقرآن نزل على لغة العرب، فنوع الأوامر والنواهي، وهذا التنوع يناسب جميع البيئات والأزمنة".

واستطرد: "تصور لو أن الله سبحانه وتعالى جعل كل الأوامر في القرآن للوجوب لكان هناك إلزام صحيح، وهذا الإلزام يؤدي إلى الضيق والحرج".
 

أبواب القرآن الاعلام الله سبحانه وتعالى اللغة العربية جامعة الأزهر سالم أبو عاصي

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