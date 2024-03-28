تأجيل محاكمة 10 متهمين لاتهامهم بتزوير محررات رسمية بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الرابعة، بتأجيل محاكمة 10 متهمين لإتهامهم جميعا بتزويرا في محررات رسمية، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثانى من أبريل لسماع المرافعة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۸۹۳ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثان شبرا المقيدة برقم ۷۱ لسنة ۲۰۲۳ كلى جنوب بنها، بإتهام كلا من: "محمود ش س" ٢٢ سنة - ميكانيكي ومقي بعزبة رستم شبرا الخيمة ثان، و "شعبان س خ" ٦٠ سنة بالمعاش و مقيم الساحل القاهرة، "أحمد س أ" ٥٢ سنة - سائق ومقيم بعزبة إبراهيم بك شبرا الخيمة ثان، "هشام م إ" ٥٥ سنة - بدون عمل ومقيم بولاق القاهرة، و "أحمد ح م" ٥٣ سنة - بدون عمل ومقيم بعزبة عثمان شبرا أول القليوبية، "نور ف م"٤٠ سنة و بدون عمل ومقيم المرج القاهرة، "محمود ص ع" ٥٠ سنة - بدون عمل ومقيم أول السلام القاهرة، و "حسام ح س" ٤٧ سنة - ومقيم دار مصر الشروق القاهرة، و "فادي ي" ٥٣ سنة عامل ومقيم الزيتون القاهرة، و" عادل ف ي" ٣٠ سنة وعاطل، لأنهم في تاريخ سابق على المحضر بدائرة قسم شرطة شبرا ثان المتهمون من الأول حتى الثالث وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بمحافظة القليوبية، إرتكبوا تزويراً محررات رسمية وهي إفادة منسوب صدورها للمجلس القومي للمرأة و أفادات منسوب صدورها لمكاتب تأمينات (المرج ، الموسكي ، شبرا مصر) و شهادة مؤهل دراسي منسوب صدورها لإدارة الساحل التعليمية مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنين و شهادة مؤهل دراسي بكالوريوس في الآثار قسم الآثار الإسلامية بنظام التعليم المفتوح منسوب صدورها الجامعة القاهرة كلية الآثار وشهادة مؤهل دراسي ماجيستير في السمعيات منسوب صدورها لكلية الطب جامعة الإسكندرية و سجل تجاري منسوب صدوره لوزارة التجارة والصناعة جهاز تنمية التجارة الداخلية مكتب القليوبية بطريق الإصطناع الكامل بأن اصطنعوها على غرار الصحيح الصادر من تلك الجهات ومهروها بأختام شعار جمهورية مقلده عزوها زوراً لتلك الجهات وزيلوها بتوقيعات مزوره نسبوها للموظفين العمومين المختصين قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهم قلدوا أختام شعار الجمهورية الخاصة بكل من المجلس القومي للمرأة ومكاتب تأمينات (المرج، والموسكي، وشبرا مصر) ووزارة التربية والتعليم الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، ووزارة التجارة والصناعة مكتب القليوبية، وجامعة القاهرة الآثار، وجامعة الإسكندرية كلية الطب، وامضاءات موظفي الحكومة المختصين بتلك الجهات، واستعملوها بأن مهروا محررات المزورة محل الاتهام السابق، و المتهم الأول إشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية بسجل مدني شبرا الخيمة ثاني في تزوير محررات رسمية وهي عدد سته بطاقات رقم قومي منسوب صدورها إلى مصلحة الأحوال المدنية بأن مثل امام الموظفين المختصين وقدم المحرر المزور المنسوب صدروه للمجلس القومي للمرأة، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي اثبات عمله بوظيفة معاون خدمات المجلس القومي للمرأة فقام الموظف بإصطناع المحرر المزور وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

وإستطرد أمر الإحالة أن المتهمون من الرابع حتى العاشر وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معهم على ذلك وامدوهم ببياناتهم اللإزمة فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة، و استعملوا المحررات المزورة سالفة البيان مع علمهم بتزويرها بان قدموها للموظفين المختصين بسجل مدني شبرا الخيمة ثاني واحتجوا بها كسند لأثبات وظائفهم على خلاف الحقيقة،و ارتكبوا تزوير في محررات رسمية وهي استمارات بطاقات الرقم القومي المضبوطة بأن اثبتوا بها بيانات تفيد أنهم حاصلين على مؤهلات علي غير الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنهم استعملوا ثاني في تزوير محررات رسمية وهي بطاقات رقم قومي منسوب صدورها إلى مصلحة الأحوال المدنية بأن مثل كل منهم امام الموظفين المختصين وقدموا المحررات المزورة المنسوب صدروها لمكاتب تأمينات المرج، والموسكي، وشبرا مصر ووزارة التربية والتعليم الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، ووزارة التجارة والصناعة مكتب القليوبية، وجامعة القاهرة كلية الاثار، وجامعة الإسكندرية كلية الطب وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي اثبات عملهم بوظائف علي المحررات المزورة سالفة البيان مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للموظفين المختصين بسجل مدني شبرا الخيمة ثاني معتدين يصحتها، فأستخرج المتهمين من السادس حتى العاشر بطاقات الرقم القومي المزورة محل الإتهام التالي المتهمين من السادس حتى العاشر: اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية يسجل مدني شبرا الخيمة غير الحقيقة فقام الموظف باصطناع المحرر المزور وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.