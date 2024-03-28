إستونيا ترسل جنديا واحدا لمحاربة الحوثيين في البحر الأحمر

قررت الحكومة الإستونية إرسال أحد أفرادها العسكريين لمحاربة الحوثيين في البحر الأحمر ضمن عملية عسكرية في الاتحاد الأوروبي لحماية السفن.

ذكرت وكالة ريا نوفوستي هذا بالإشارة إلى الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الإستوني.

أعلن مجلس الوزراء الإستوني اليوم الخميس أنه سيرسل جندي واحد إلى منطقة البحر الأحمر لمحاربة ميليشيات الحوثي التي تهدد الملاحة.

وقال البيان "وافقت الحكومة الإستونية على مشروع قانون لمشاركة جندي من قوات الدفاع في العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي EUNAVFOR ASPIDES لحماية السفن في البحر الأحمر من الحوثيين"، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

ومن المقرر أن يجلس الضابط الإستوني في مقر العمليات.

ويتعين الآن موافقة البرلمان على إرسال رجل عسكري إستوني لمحاربة الحوثيين.

وفي وقت سابق، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على إطلاق مهمتها الخاصة في 19 فبراير لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.