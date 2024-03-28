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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آيتن عامر: منة فضالي زعلانة مني وعاملة لي بلوك.. وشيخ العرافين يكشف السبب

منة فضالي
منة فضالي

قالت الفنانة آيتن عامر، إنّ الفنانة منة فضالي غاضبة منها، موضحةً: "والله عاملة لي بلوك ومش فاهمة ليه، واستغربت جدا لما اكتشفت".

وردّ شيخ العرافين، في حوار آيتن عامر مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "منة فضالي غضبت منك بسبب الفيلم الذي شاركتما معا فيه، وذلك بسبب ترتيب الأسماء"، لترد آيتن: "طبعا اسمي أنا الأول، ايه اللي يزعلها في كده؟!".

وواجها شيخ العرافين بأزمة أخرى مع فنانة لم يذكر اسمها، وقال: "طب والنجمة اللي شالت اسمك؟! عملت نفسها ميت في اللوكيشن"، وقالت آيتن: "كنت بعمل مسلسل بطولة نجم وليس بطولة نسائية أو جماعية وكنت البطولة الثانية وشركة الإنتاج مميزة للغاية وقالت لي ستكونين الاسم الثاني مباشرة".

وواصلت: "استمر هذا الاتفاق حتى اليوم الأخير من تصوير المسلسل وفي منتصف اليوم توقف التصوير 3 إلى 4 ساعات وتم الاتصال بسيارة الإسعاف ونقلت بطلة ما في المسلسل إلى المستشفى ثم عادت وأكملت التصوير، وفي أول يوم رمضان وجدت اسمي في اللوحة الثالثة بدلا من الثانية، ولما اتصلت حد قالي إنها لما عرفت إني في اللوحة التانية انهارت وقالت نجوميتي ومين دي اللي تتكتب قبلي وفجأة قالت مش هكمل تصوير غير لما تكتبوا لي في عقدي إني هبقى اللوحة الثانية، وبالفعل اسمها اتكتب قبلي، ومعملتش حاجة لأني بقدر شركة الإنتاج.. خليها تفرح". 
 

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