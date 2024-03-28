محمد عزت: مصر تمضي قدما نحو تحقيق التنمية الشاملة ورؤية 2030

أكد محمد عزت، مساعد رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التطوير والعمليات، أن مصر خاضت معركة شاملة للتنمية في مختلف أنحاء البلاد للوصول للجمهورية الجديدة، فضلا عن استعادة ريادتها ومكانتها في المنطقة والعالم بفضل القيادة الحكيمة والدبلوماسية الناجحة، مشيرا الى اننا نمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأشار " عزت" في تصريحات له، إلى أهمية دور الأحزاب السياسية في تحقيق هذه الرؤية، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الأحزاب والجهات المعنية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

وأضاف أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تركيزًا على تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز ثقافة الحوار والمشاركة واحترام وجهات النظر المختلفة.

وأكد أن بناء الجمهورية الجديدة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال جهود مشتركة تجمع بين الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، معربًا عن تفاؤله بمستقبل مصر المزدهر.