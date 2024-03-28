الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ترحب بالحكومة الفلسطينية الجديدة

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس، ترحيبها بتشكيل السلطة الفلسطينية لحكومة جديدة، مؤكدة أنها ستتطلع إلى هذه الحكومة لتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، إن العديد من أعضاء الحكومة الجديدة من غزة، وذلك تماشيا مع رغبة واشنطن في رؤية حكومة للسلطة الفلسطينية تكون أكثر تمثيلا للشعب الفلسطيني.

وقال ميلر عندما سئل عن أفكاره حول الحكومة الفلسطينية الجديدة خلال مؤتمر صحفي: "لقد شجعناهم على تنفيذ الإصلاحات التي تقضي على الفساد، وزيادة الشفافية، وزيادة الحريات الإعلامية، وزيادة قدرة المجتمع المدني على التعامل مع الحكومة".

وتابع قائلاً: “سنتعامل مع هذه الحكومة بناءً على تصرفاتها، وسنتابع عن كثب الخطوات التي يتم اتخاذها لتعزيز الإصلاحات الرئيسية ونتطلع إلى التعامل معهم في هذا الشأن".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثقة للحكومة الفلسطينية الجديدة التي يترأسها الدكتور محمد مصطفى، الذي قدم برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى عباس.

ومن المنتظر أن تؤدي الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس يوم الأحد المقبل الموافق 31-3-2024.