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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لمواجهة فيوتشر.. فقرة تدريبية خاصة للاعبي الزمالك بقيادة جوميز

صدى البلد

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز  فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات من أجل التسديد على المرمى الصغير لزيادة دقة التصويبات لدى لاعبي الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.

البرتغالى جوزيه جوميز فيوتشر فريق مودرن فيوتشر مباراة الزمالك وفيوتشر

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