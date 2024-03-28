شباب الصحفيين عن إطلاق قافلة إغاثة جديدة لقطاع غزة: إنسانية الرئيس تحمل أسمى مقومات الحق في الحياة

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق قافلة مساعدات إغاثة جديدة لأهالي قطاع غزة تشمل 10شاحنات محملة ب 65 طنا من المساعدات المختلفة تؤكد على إنسانية الرئيس التي تحمل أسمي مقومات الخير والحق في الحياة .



وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الخميس: الرئيس السيسي أكبر داعم ومساند للقضية الفلسطينية وهذا واضح في جولاته في كل دول العالم و ايضا أثناء استقباله لقادة وزعماء ورؤساء الدول من خلال مواقف ثابتة وقوية وراسخة بالإضافة إلى إن مصر ساهمت بأكثر من 80% من حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة



وأضاف طواله: "مصر السيسي" في دولة 30يونيو الجديدة حريصة كل الحرص على دعم أبناء فلسطين في أزمتهم بهدف تخفيف الأعباء عليهم والتصدي للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الشقيق من خلال القوافل الإنسانية التي تتضمن كل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني .