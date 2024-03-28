باحث : قرار أمريكا في مجلس الأمن بشأن غزة للضغط على إسرائيل

قال الدكتور أسامة السعيد باحث في الشؤون الدولية، وجود توتر في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالحكومة الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو، وليس بإسرائيل، حيث صرح مسؤولون أمريكيون بأن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لن تتأثر وستستمر واشنطن في دعم إسرائيل.

وأضاف "السعيد" خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية مارينا المصري: "لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الامتناع عن استخدام حق الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة كأداة للضغط على حكومة نتنياهو".

الولايات المتحدة الأمريكية

وتابع: "أما العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فإنها علاقة لا تزال قوية وراسخة، وستدعم الولايات المتحدة إسرائيل حاليا ومستقبلا، وبالتالي يجب أن تفهم المسألة هنا في سياق الصراع الحالي ومحاولة الإدارة الأمريكية الضغط على حكومة نتنياهو وليس الضغط على إسرائيل".

