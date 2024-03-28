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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن يدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أفادت تقارير عبرية اليوم الخميس أن فرنسا قامت بتعميم مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة و الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وبحسب ما أوردته القناة الـ12 العبرية، فإن مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن الدولي يتضمن أيضا إدانة لحركة حماس الفلسطينية، على عكس القرار الذي تم تمريره في وقت سابق من هذا الأسبوع، ودعوة لإطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم من إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان للقناة العبرية إن الاقتراح الفرنسي "يصب في مصلحة حماس"

وأضاف أن هذا الاقتراح "ينتهك جميع مبادئ المفاوضات ويعزز الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية"، مضيفًا أن إسرائيل "ستعارض بشدة هذا الاقتراح الرهيب".

ودعت فرنسا إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في حين سمحت الولايات المتحدة، مؤخراً بتمرير قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان والإفراج عن كل الرهائن.

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