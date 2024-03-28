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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل حق عرب الحلقة 18.. كارولين عزمي تعترف بحبها لـ أحمد العوضي

صدى البلد

شهدت الحلقة الـ 18 من مسلسل حق عرب العديد من الأحداث المثيرة والهامة، منها شك عبد ربه في وجود علاقة بين وفاء عامر والعوضي.

وتعترف أنغام “كارولين عزمي” بحبها لـ أحمد العوضي

في الوقت ذاته اكتشف جمال علاقة سميحة بـ رباح.

وأخبرت حنان، عرب السويركي أن عبد ربه طلب يدها للزواج .

وتنتهي الحلقة على ذهاب عبد ربه إلى بيت عرب السويركي ليجد عنده وفاء عامر.

مسلسل حق عرب :

بدأت احدث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، في عام ١٩٩٠  في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

ورأى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له  الشيخ ان ابنه سيقتله .

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك .


ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.


وروَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل حق عرب

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