وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل مبادرة "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن مراكب النجاة هي مبادرة رئاسية والرئيس السيسي هو راعي مبادرة “مراكب النجاة” لمكافحة الهجرة الغير شرعية، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة هي المؤسسة الرئيسية لقيادة تلك المبادرة، وهي تخدم 14 محافظة تكثر بها الهجرة الغير شرعية.

وقالت سها جندي، خلال لقاء لها لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن هناك 9 مليون مواطن في العالم جاءوا إلى مصر، ويعملون بها، في حين أن بعض أبنائنا المصريين يعرضون نفسهم لمخاطر الهجرة الغير شرعية، ومبادرة “مراكب النجاه” تعمل على الحد من ذلك.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنه نعمل على التدريب المهني وتدريب السيدات والتعاون مع العديد من المؤسسات لتدريب الشباب على الأعمال التي نوفرها لهم.



