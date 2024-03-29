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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ريهام حجاج: صدفة شخصية تثير الشفقة والتعاطف وبحبها رغم أنها أرهقتني

ريهام حجاج
ريهام حجاج

حلت الفنانة ريهام حجاج ضيفة على برنامج «كواليس»، مع المذيعة لينة الطهطاوي، على «نجوم إف إم»، للحديث عن أحدث أعمالها في موسم دراما رمضان 2024.

وقالت ريهام حجاج عن مسلسل «صدفة»: «(صدفة) صعوبتها إنها مجنونة بسبب نشأتها ووالدها الذي لا يريد الاعتراف بها فأصبح عندها خلل نفسي، ولما قرأت الورق وجدت أن رد فعلها للمصائب غريب، وأيضا رغاية زيادة عن اللزوم وشخصية غير متزنة، ولكي يظهر هذا الخلل كان لازم تكون مرسومة بطريقة مختلفة».

وأضافت: «هذا رابع تعاون بيني وبين السيناريست أيمن سلامة عملنا (لما كنا صغيرين) و(يوتيرن) و(جميلة) العام الماضي وكانت شخصية مثالية حتى تتكشف الحقيقة في النهاية، وهذا ثالث تعاون بيني وبين المخرج سامح عبد العزيز فقررنا نعمل حاجة مختلفة واخترنا شخصية (صدفة) التي تقع في المصائب طوال الوقت لكي تتوالى الأحداث، ودائما يهمنا نقدم مسلسل فيه رسالة ومنطقية ومفاجآت طول الوقت، و(صدفة) شخصية تثير الشفقة والتعاطف وبحبها رغم أنها أرهقتني جدا».

 

وتابعت: «كل يوم في المسلسل لازم أكون حافظة 30 صفحة والشخصية لأنها رغاية فلازم يكون الإيقاع سريعا، وفيّ من شخصية (صدفة) الصراحة والتلقائية ولكن هي تقدمها بطريقة فجة ولكن أنا أقول الكلام بطريقة لا تجرح أي شخص».

ريهام حجاج السيناريست ايمن سلامة الفنانة ريهام حجاج المخرج سامح عبد العزيز دراما رمضان 2024 سامح عبد العزيز لينة الطهطاوي لما كنا صغيرين موسم دراما رمضان

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