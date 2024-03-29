انتوا مش عارفين أنا مين..مشاجرة بين والد"عمر جابر"وأمن كومبوند بالشيخ زايد

أصيب الكابتن محمود جابر مدرب كرة قدم والد اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك بجروح سطحية عقب مشاجرة بينه وبين فردي أمن داخل كومبوند في الشيخ زايد، وألقت مباحث الجيزة القبض على طرفي المشاجرة وتم اقتيادهم لقسم الشرطة.

وتلقى قسم شرطة الشيخ زايد إخطارًا مفاده نشوب مشاجرة ووجود مصابين بـ كمبوند زايد ديونز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين الكابتن محمود جابر، مدرب كرة القدم ووالد عمر جابر لاعب نادي الزمالك، مصاب بجرح قطعي بالوجه، ومصطفى. ر، 40 سنة، فرد أمن، مصاب بجرح بالوجه، وأبو بكر. ع، 42 سنة، فرد أمن، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرها رجال المباحث، أن فردي الأمن طلبا من المدرب إبراز تحقيق شخصية، قبل نشوب مشاجرة بينهم؛ تعدوا فيها على بعضهم البعض، وضرب أحد أفراد الأمن المدرب، وانتقل أطراف المشاجرة إلى قسم شرطة الشيخ زايد، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للواقعة للعرض على النيابة العامة.