عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتوا مش عارفين أنا مين..مشاجرة بين والد"عمر جابر"وأمن كومبوند بالشيخ زايد

صدى البلد

أصيب الكابتن محمود جابر مدرب كرة قدم والد اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك بجروح سطحية عقب مشاجرة بينه وبين فردي أمن داخل كومبوند في الشيخ زايد، وألقت مباحث الجيزة القبض على طرفي المشاجرة وتم اقتيادهم لقسم الشرطة. 

وتلقى قسم شرطة الشيخ زايد إخطارًا مفاده نشوب مشاجرة ووجود مصابين بـ كمبوند زايد ديونز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين الكابتن محمود جابر، مدرب كرة القدم ووالد عمر جابر لاعب نادي الزمالك، مصاب بجرح قطعي بالوجه، ومصطفى. ر، 40 سنة، فرد أمن، مصاب بجرح بالوجه، وأبو بكر. ع، 42 سنة، فرد أمن، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرها رجال المباحث، أن فردي الأمن طلبا من المدرب إبراز تحقيق شخصية، قبل نشوب مشاجرة بينهم؛ تعدوا فيها على بعضهم البعض، وضرب أحد أفراد الأمن المدرب، وانتقل أطراف المشاجرة إلى قسم شرطة الشيخ زايد، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للواقعة للعرض على النيابة العامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

بسببك واحد مات والتاني اتسجن.. السر وراء تخلص فتاة أوسيم من حياتها.. صور

غطاء سحابي يكسو البلاد.. الأرصاد تُطلق تحذيرات مفاجئة عن طقس الساعات المقبلة

مدرب الحزم: نجم الأهلي لم نجد مثله في السعودية ونريد ضمه

لاعب سوبر | الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

وصيتها لأمها وأصحابها.. مقطع فيديو لـ فتاة البراجيل قبل وفاتها بساعات.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد خناقة بالايدي ..تصالح والد عمر جابر مع فرد أمن كمبوند شهير

إجابات مثيرة عن أحكام إعدام الإخوان..المستشار ناجي شحاتة في حوار صدى البلد

يوم تاريخي و3 ظواهر مختلفة|ماذا يحدث للشمس في 8 أبريل؟.. تحذير من حدث نادرة

واشنطن: لم نسلم إسرائيل كل ما طلبته من الأسلحة

انتهت بالتصالح.. القصة الكاملة لمشاجرة والد اللاعب عمر جابر في الجيزة

انتوا مش عارفين أنا مين..مشاجرة بين والد"عمر جابر"وأمن كومبوند بالشيخ زايد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضيق أوي.. نرمين الفقي بفستان يثير الجدل بالإنستجرام

اقتصادي جدا.. طريقة عمل البسكويت بدون زبدة وبيض

حق عرب.. إطلالات دنيا المصري تثير الجدل بالسوشيال ميديا

تحذير من البيض الفاسد.. وعلامات تكشف عدم استخدامه

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ