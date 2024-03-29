إعلامي: الزمالك يسعى لضم رمضان صبحي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عدم نجاح مسؤولو نادي بيراميدز في تجديد التعاقد مع رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

وقال إبراهيم عبد الجواد، في تصريحات تليفزيونية: "بعدما كانت الأمور قريبة جدًا ورمضان صبحي، قريب من توقيع عقود تجديد عقده مع بيراميدز، توقفت الأمور بعد تدخل الزمالك".



وأضاف: "مسؤولو الزمالك تواصلوا مع رمضان صبحي، وضغطوا عليه، لإرجاء تجديد عقده مع بيراميدز، لحين عقد جلسة أخرى معه لإقناعه بالانتقال للقلعة البيضاء".



وتابع: "حتى الآن رمضان صبحي، لم يبت في أمر انتقاله إلى نادي الزمالك، ولم يجدد عقده مع بيراميدز".