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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة سيدة بحروق إثر ماس كهربائى في شقتها بأبو النمرس

صدى البلد

أصيبت ربة منزل بحروق بعد نشوب حريق بصالة شقتها بدائرة قسم أبو النمرس، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلي مكان الحريق، وتم إخماده بمعرفة الأهالى، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكان قد تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، اخطارا من اللواء المقدم مصطفى المهدى رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد فيه إصابة ربة منزل 40 سنة بحروق بالذراعين والرقبة، بعد نشوب حريق في صالة شقتها بسبب ماس كهربائى، وتولت النيابة التحقيق.

حريق الحماية المدنية ابو النمرس سيارات الإسعاف

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